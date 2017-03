FOTOD: Ida-Tallinna keskhaigla vastsündinud said tänu heategijatele kaks vajalikku aparaati

Täna anti Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmajale üle kampaania „Aita mõõta elu“ toel ostetud aparaadid, mis aitavad mõõta hapnikusisaldust vastsündinute kehas.

Möödunud aasta lõpus toimunud heategevuskampaania „Aita mõõta elu“ kogus annetusi NIRS-aparaadi ehk vastsündinute kehas ja ajus valutult hapnikusisaldust mõõtva seadme soetamiseks Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmajale, teatas ITK.

Oma panuse keskhaigla sünnitusmajas seni puudunud hapnikumonitori ostuks andsid rohked telefoniannetajad, Colonna Kinnisvara, ettevõtte aastalõpugala külalised ning suurtoetajad Inbank ja Hansapost. Kuna häid inimesi, kes otsustasid abivajajaid aidata, kogunes niivõrd palju ja kokku koguti üle 33 000 euro, õnnestus soetada lausa kaks hapnikumonitori.

Kampaania eestvedajale Colonna Kinnisvarale oli vastsündinute toetusprojekt juba neljas. „Meie igapäevatöö on seotud pikaajaliste investeeringutega. Niisamuti soovime tulevikku vaadata oma heategevuslike algatustega. Koostöö sünnitusmajadega muudab elu paremaks nii uutel ilmakodanikel kui ka Eestis tervikuna,“ ütles Colonna Kinnisvara juhatuse liige Roberto de Silvestri.

Ida-Tallinna keskhaigla neonatoloogia ehk vastsündinute osakonna juhataja dr Pille Andressoni sõnul on tegu äärmiselt olulise aparaadiga. „Hapnikusisalduse mõõtmine erinevates organites on oluline näitaja beebi verevarustuse hindamiseks. Kuivõrd hapnik on kõigi jaoks eluks vajalik, mõõdamegi me selle seadmega kaudselt ju elu,“ selgitas ta.

NIRS-meetodi kasutamine on vastsündinute intensiivravis lahutamatuks osaks. Koos teiste monitooringumeetoditega loob see kõik võimalused erinevate haiguste täpseks diagnoosimiseks ja võimalikult efektiivseks raviks. „Antud juhul on oluline just see, et andurid kinnitatakse vastsündinu kehale valutult, vältides sellega lapsele häirivaid ja valulikke protseduure,“ lisas dr Andresson.

Kampaania pidulik lõpetamine toimus täna keskhaigla sünnitusmajas.