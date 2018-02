FOTOD | Hundid kimbutavad Lääne-Eestis Herjava küla elanikke

Kolm päeva enne Eesti Vabariigi 100. aastapäeva said Läänemaal Ridala vallas asuva Herjava küla elanikud suure ehmatuse osaliseks, sest Redise tänaval seadsid end sisse uued naabrid – hundid. Tiheasustusalal aga jahti pidada ei tohi ja veebruariga saab läbi ka luba hunte küttida.

"Kella üheksa ajal hommikul vaatan aknast välja - jookseb metsatukast minu hoovi väga-väga suur, ilus, kohev hunt!" rääkis Herjava küla elanik Eio Leppikson Lääne Elule.

Ennelõunal märkas ta taas köögiaknast liikumist. "Hunt jooksis tänaval! Siis tuli meie õue sisse, kohe maja juurde. Ta vaatas mulle rahulikult läbi akna otsa, ma koputasin vastu akent – ta ei kartnud üldse! Ma olin just enne seda mõelnud, et lähen koeraga välja. Nüüd ei julgenudki minna."

Kui ta esimesest ehmatusest toibus, tegi ta aias ringi luusivast hundist telefoniga mõned pildid. Leppikson märkas, et taamal puude vahelt paistis veel vähemalt üks hunt.

Hundi jälgi märgati Herjavas juba kaks nädalat enne seda. Neid kutsuti tuvastama jahimees Vahur Koplimaa, kes kinnitas: jah, hunt.

Hundid akna taga

Alates 21. veebruarist on hundid Herjava külas igapäevased külalised, kes patseerivad häirimatult mööda teid-tänavaid ringi. "Ja nad on mul igal õhtul aias! Ma olen enda kodus vang! Ma ei julge isegi koera enam õue lasta!" rääkis Leppikson, kelle krunt on metsatuka ääres. Perel on suur koer, kelle jaoks on hoovis eraldi aedik. Hundid peavad ümber aediku pidevalt vahti, justkui oodates, millal koer sinna lastakse.

Leppiksoni naaber Ester Härmsalu märkis, et hundid on külasse tulekuks juba korraliku raja sisse tallanud. „Minu aias käivad nad ka. Tuleb hunt mulle keldrimäe peale, istub seal ja vaatab tähtsalt ringi,“ rääkis Härmsalu. Külaelanikud ütlevad, et sellist asja pole sealmail varem juhtunud. Ka jahimees Vahur Koplimaa raputas pead. "See ei ole kindlasti normaalne."

"Seda ma räägin ju ammu, et varsti on nad meil hoovis," ütles Läänemaa jahindusnõukogu liige ja hundijahi koordinaator Hugo Peterson.

Tema hinnangul on olukord eriti kriitiline pikalt kestva krõbeda külma tõttu. "Tal on külm, tal on nälg, mis võib panna hundid ettearvamatult käituma. Metssiga, kes on huntide lemmiktoit, on läinud, kitsi nad nii lihtsalt kätte ei saa, ja ongi sunnitud tulema küladesse," selgitas ta. Peterson märkis, et jutud sellest, et hundid on talude õuedes koeri maha murdnud, vastavad tõele. "Alles eelmisel nädalavahetusel oli jälle üks juhus."

Lisaks tuleb tema sõnul aru saada sellest, et kui hunt on juba taibanud, et tal on inimasustuse läheduses lihtsam hakkama saada, siis see muster enam ei muutu ega kao ka siis, kui külm soojema ilmaga asendub. "Selles olukorras aitab ainult kuul," kinnitas Peterson.

Nädalavahetusel panid jahimehed Herjava külasse üles "hundikaamerad", aga liiga palju sellest kasu pole, sest alla sadanud lumi kattis kiirelt kõik jäljed.

