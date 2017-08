FOTOD | Hulja alevikus põlesid maha vedelgaasi mahutid, tuli levis diiselmahutitega kõrvalhoonesse

Täna kell 11.36 teatati häirekeskusele, et Lääne-Virumaal Kadrina vallas Hulja alevikus Vandu teel põlevad gaasiga mahutid täisleegiga.

Päästeameti andmeil põles ära kaks mahutit, üks neist kaheksa- ja teine kahetonnine. Põleb kõrvalasuv kütusehoidla, kus on 20 tonni diiselkütust ja tsisternauto. Põleb 15-20 tonni erimärgistusega diiselkütust ning 8-10 tonni gaasilist ainet.

Kella 15.30 paiku teatas päästeamet, et diiselkütuse põleng on lokaliseeritud. Tulekahjus on hävinud üheksa sõiduautot, üks on saanud kannatada. Päästjad jätkavad diiselkütuse ja gaasitsisternide jahutamisega.

Päästeameti Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Jevgenia Parve sõnul ei kujuta põleng inimestele ohtu. "Kohal on kogu Lääne-Viru ressurss ja lisaks Iisaku, Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve komandod," ütles ta.