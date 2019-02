FOTOD | Hispaania raketiotsingud ametlikult lõppenud: raketti ega selle jäänuseid ei õnnestunud leida

Uurimisrühm kohtus läinud aasta oktoobris Eestit külastanud Hispaania kaitseväe esindajatega ja sai põhjaliku ülevaate juhtumi asjaoludest. „Koostöö Hispaania ametiasutuste ja NATO õhuoperatsioonide väejuhatusega on uurimise käigus olnud väga hea, mõlemad on võtnud juhtumit väga tõsiselt,“ sõnas Meelis Oidsalu.

Balti õhuturbe läbiviimine lahingrakettidega relvastatult on jätkuvalt vajalik. NATO võtab Eesti õhupiiri kaitsmist tõsiselt, mis tähendab, et õhuturbemissioonil olevad lennukid on alati valmiduses ka õppuse või harjutuslennu ajal minema päris missioonile.

NATO õhuturbemissioon on tervikuna olnud edukas ja suurendab meie julgeolekut. NATO õhuturbe missioon Balti riikides algas 2004. aastal ning alates 2014. aastast opereeritakse lisaks Šiauliaile Leedust ka Ämarist.

Hispaania on oluline liitlane, kelle hävitajad on Balti õhuturbe missioonil osalenud ning Eesti õhuruumi kaitsmisesse panustanud viiel korral. Juhtunu ei mõjuta kuidagi Hispaania- ja Eesti-vahelist head kaitsekoostööd.

Augustis lubas kaitseminister Jüri Luik, et raketijuhtumi uurimine võtab 3-4 kuud. Ta kirjeldas augustis antud intervjuus ka uurimise protsessi: Eesti keskendus oma uurimises protseduuride ülevaatamisele, lennuväe harjutusalade ülevaatamisele, tsiviillennunduse teavitamisele ja õppuste lahushoidmist tsiviillennundusest.

Hispaania osapool uuris tehnilist osa ning piloodi osa juhtumis.

All galeriis on suvine meenutusgalerii raketiotsingutest.