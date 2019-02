FOTOD | Helsingis sündis täna valimisaktivsuse-rekord: esimese päevaga hääletas 508 inimest

Kel täna pika, mitmetunniseks veninud saba tõttu valimas käimata jäi, võib tee võtta ette homme: Eesti saatkond Helsingis on hääletamiseks avatud 17. ja 18. veebruaril 2019 kella 10-16.

Eesti saatkonna konsulaartalituse direktor Liina Viies ütles Delfile, et täna käis Helsingis valimas lausa 508 inimest. Võttes arvesse, et eelmine rekord pärineb 2011. aastast ja on kõvasti madalam - umbes 350 inimest kahe valimispäeva peale kokku - võib tänast päeva pidada ootamatult aktiivseks. Saatkond oli kaks ja pool tundi kauem lahti kui algselt plaanis oli, rõhutas Viies - igaüks, kes oli kohale tulnud ja mitmetunnise järjekorra ära seisnud, sai ka valida.

Viies tõi esile, et siseminiseerium võiks mõelda, kuidas Eesti e-teenuseid ka välismaal elavaile kodanikele kättesaadavamaks teha - ID-kaardid on inimestel küll olemas, ent miskipärast eelistasid sajad inimesed oma diivanil hääletamise asemel ikkagi saatkonda tulla.