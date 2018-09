FOTOD | Harju maakohus otsustas Priit Kutseri kohtuasja lõpetada ilma kriminaalkaristust määramata

Riigiprokurör Evestus leidis, et kohtuasja võib lõpetada, kuna tegemist on teise astme kuriteoga - süütegu ei ole suur ja avalik menetlushuvi puudub.

Kutserile ette heidetud kuritegu jääb Evestuse sõnul viie aasta tagusesse aega, aastasse 2013. Karin Tammemäe suhtes samadel alustel algatatud kriminaalmenetlus lõpetati juba kahe aasta eest. Lisaks ei tegutse Kutser enam avalikult teenistuses ja on Tallinna linnakantseleile ligi 2000-eurose kahju hüvitanud.

Karistust Evestus Kutserile ei nõudnud. Tema arvates on Kutseri õiguskuulekale käitumisele suunamine on võimalik teiste vahenditega - kahju hüvitamise ja kahetsemise kaudu.

Kutseri kaitsja Raiko Paas nõustus igati prokuröri taotlusega, leides et kõik põhjendused asja opurtuniteediga lõpetamiseks on õiged ja Kutser on oma teost järeldused teinud.

Kutser ütles Defli reporterile, et tegleb praegu reisimise ja elu nautimisega ja õpib Soomes ülikoolis soome keelt ja kirjandust. Teda süüdistati selles, et laskis Tallinna linnal spordiklubi reklaami kattevarjus kinni maksta enda valmisreklaami.