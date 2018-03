FOTOD | Hanno Pevkur jääbki pingile! Tema asemel esitab Reformierakonna fraktsioon riigikogu juhatusse Kalle Laaneti

Täna hommikul kogunes Reformierakonna riigikogu fraktsioon, et arutada, kellest saab riigikogu juhatuse aseesimees. Otsustati, et Hanno Pevkuri asemel on selleks Kalle Laanet.

Fraktsiooni esimees Jürgen Ligi ei soostunud kommenteerima, kuidas jagunesid hääled fraktsiooni siseselt Kalle Laaneti ja Hanno Pevkuri vahel. „See otsus ei tulnud kergelt, kuid jah, Reformierakonna fraktsioon esitab riigikogu asespiikri kohale Kalle Laaneti,” kinnitas Ligi. Ligi nentis, et Pevkurile ei heideta senises töös asespiikrina midagi ette, vaid tegu on pelgalt korraliste valimistega. Kuidas fraktsioonis toetus jagunes, asjaosalised kommenteerida ei tahtnud. Kalle Laanet ei öelnud sedagi, kes talle tegi esimesena ettepaneku aseesimehe koha osas. Koosoleku järel sõnas Pevkur ajakirjanikele, et tänane fraktsiooni otsus ei mõjuta tema kandideerimist partei juhatusse. "Meil on demokraatlik erakond," rõhutas ta. Eelmise nädala lõpus sattus küsimärgi alla peatselt partei esimehe koha Kaja Kallasele üle andva Hanno Pevkuri jätkamine asespiikri ametis. Kuluaarides hakati esmalt rääkima fraktsioonijuht Jürgen Ligi ja nädalavahetusel Kalle Laaneti nimest, kirjutas tänane Eesti Päevaleht. Loe veel Oma kirjas erakonna juhtidele ja fraktsioonile süüdistas Pevkur eile enda vastu salaplaani pidamises Laine Randjärve ja Keit Pentus-Rosimannust, kelle väitel võetavat ta asespiikri kohalt maha Kaja Kallase palvel ja teadmisel. Kirjale vastas omakorda Kaja Kallas, kelle sõnul ei saa ta asespiikrina toetada Pevkurit ega ka kedagi teist.