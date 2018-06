FOTOD | Gonsiori tänava remondiplatsil valitseb nädalavahetusel taas vaikus

Nagu nädalavahetusel ikka, valitses ka täna Gonsiori tänaval rahu ja vaikus, mida Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul elanikud soovivad.

Ehitajaid näha pole, üle ehitustandri ronivad vaid poekottidega inimesed, kes üritavad oma teed lühendada.

Rüütelmaa sõnul on praegu lootust, et vähemalt osa tänava algusest saab järgmisel nädalal uue asfaltkihi alla, sest leidub ka lappe, kus seni üllatusi pakkunud veneaegsed lahendused olid plaanidele üles joonistatud. Ehitusel ollakse optimistlikud, et objekt valmib esialgu lubatud 15. novembriks.