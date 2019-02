FOTOD | GAG-i Kotzebue maja karniisist pudenes tükke

Kotzebue õppehoone lõunapoolse külje maja ülemiesest karniisist pudenes

8. veebruaril kell 21.12 ja 9. veebruaril kell 01.40 alla mõranenud tükke, teatas GAGi direktori kohusetäitaja Tiivi Pikhof lastevanematele saadetud kirjas.

"Juhtunut märkasime 11. veebruari esimese õuevahetunni ajal. Piirasime kohe ala ja teavitasime ehitajat, Tallinna Haridusameti juhtivtöötajad ja kooli hoolekogu esimeest," kirjutas Pikhof.

Tänaseks on ehitaja kogu hoone perimeetri ulatuses karniisid kontrollinud ning lahtised osad eemaldanud. Pikhof lisas, et ka ehitaja kinnitab, et ohtu enam ei ole. "Vajalikud parandustööd tehakse kevadel. Samuti selgitatakse välja karniisi mõranemise võimalikud põhjused," lisas ta.

"Kinnitan, et kool jälgib pidevalt õppehoone katusel lume- ja jääolukorda ning kõrvaldab võimaliku ohu tekkimisel lume. Hoone fassaadipoolsele katusele sai enne lume tulekut paigaldatud täiendav küttekaabel ja peasissekäigu kohale lumetõkkeriba. Kuna ilmastikuolud võivad olla talvel kiirelt muutuvad, siis ohutuse tagamiseks piiratakse igaks juhuks osa hoone välisperimeetrist piirdelintidega. Õpetajad juhendavad ja selgitavad õpilastele, et turvalintidega piiratud alal ei tohi viibida," kirjutas Pikhof.