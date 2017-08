FOTOD | Ettevaatust, vanalinna katuseservad võivad sulle iga hetk pähe variseda!

Tallinna vanalinn on kogu Eesti visiitkaart, kõige kallima kinnisvarahinnaga piirkond, kõige ihaldusväärsem paik eksklusiivsetele üürikorteritele ja kallistele butiikidele.

Sellest hoolimata - kui pilk korrakski munakividelt karniisidele tõsta, saab selgeks, et ühtlasi on vanalinn ka päris ohtlik: krohv mureneb, katuseserv pudeneb, kõikjal torkab silma käestlastud hooneid, millest ohutuks möödumiseks tuleks keset teed käia ja räästastest heaga eemale hoida. Delfi fotograaf leidis üheainsa lühikese jalutuskäiguga kümneid maju, mis vajaksid silma järgi hädasti hoiatussilti: ära kõnni räästa all!