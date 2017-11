FOTOD | Ettevaatust! Meriväljal kimbutab inimesi uus terrorkoer

Meriväljal kimbutab inimesi koer, kes terroriseeris ümbritsevaid ka suvel. Koer pureb nii teisi loomi kui ka inimesi.

Eile hommikul, veidi enne üheksat läks Sirptiiva tänaval elav abielupaar oma valgekarvalise perelemmikuga jalutama. Ootamatult ilmus nende selja taha suur ilma rihmata pruun koer, urisedes ja ilmses valmisolekus väiksemale kallale tormata.

"Sama koer on varemgi ilma omanikuta ringi hulkunud ja meid rünnanud. Me teame, kus koera perenaine elab. Oleme temaga kordi vestelnud, et ta hoolsam oleks. Iga omanik peab ju tagama, et koer iseseisvalt välja jooksu ei pääseks," selgitas täna Muposse ütlusi andma tulnud kannatanu abikaasa.

"Varasematel kordadel oleme oma koera sülle võtnud, aga siis hakkab see suur loom hüppama ja asi läheb käest ära. Sellepärast otsustasime seekord teise taktika kasuks. Hüüdsin abikaasale, et ta võtaks ründaval koeral kaelarihmast kinni ja tõmbaks ta eemale. Ilmselt koer tajus seda ohuna oma elule ja pures meest käest," lisas kannatanu.

Pärast puremist ei jooksnud peni koju, vaid võttis suuna Randvere tee poole.

Pirita piirkonnatöö peainspektor Anne Järve sõnul ei ole tegemist sama koeraga, kes suvel Merivälja rahvast terroriseeris. "Merivälja hirmu pole enam nähtud. Loodame, et ta istub kindlalt luku taga. Tegemist on täitsa uue ründajaga, aga mingil põhjusel pole temast muposse varem teatatud. Kuigi, nagu nüüd selgub - koer on varemgi jooksus olnud ja võib rünnata. Tegemist on salakavala loomaga, kes läheneb vaikselt, selja tagant ja ründab ootamatult".

Järve on rääkinud ka koera omaniku perega, kes leidsid mitmeid vabandusi, miks koer seekord välja pääses "Ma ei tea, kas saab uskuda versiooni, et ukse lukk oli katki läinud ja et koer tegi ise ukse lahti? Mõned koerad oskavad tõesti usta avada, aga et ta ukse enda järel kinni pani , seda on raskem uskuda. Täna rääkisin ka omaniku endaga. Ta on mõistnud juhtunu tõsidust ning lubanud teha kõik endast oleneva, et samalaadne olukord ei korduks."

Juhtumi osas on alustatud menetlus ja täna kuulatakse üle veel üks tunnistaja. "Kannatanu ei esita kahjunõuet, kuigi käsi on tuim ning , arstimid ning esmaabi läksid kena kopika maksma. Tema soov on inimesi hoiatada ja paluda neil olla ettevaatlikud ja tähelepanelikud. Tänaval omapäi hulkuv loom on ohtlik, eriti lastele, kes ei oska sarnastes olukordades reageerida, end kaitsmisest rääkimata," räägib Järve.

"See on aga oluline mõtlemiskoht kõigile koeraomanikele – vaadake üle oma aiad ja kinnistud üle selle pilguga, et teie koer välja ei pääseks. Samalaadseid juhtumusi ja ebameeldivusi pole kellelegi vaja. Hoolime rohkem üksteisest!"

Mupo palub kõigil, kes märkavad ilma rihmata, üksi ringi hulkuvat koera sellest koheselt teavitada Loomade Hoiupaika, kes jooksus oleva ja potentsiaalselt ohtliku looma turvapaika toimetab. Info tuleks edastada ka mupo piirkonnatöö peainspektorile Anne Järvele, telefonil 53007449.