FOTOD | ERM-is toimus heategevuslik näitus-kontsert "Minu unistuste Eesti"

Maalides Head idee autor ja eestvedaja Marianne Tamm peab oluliseks heategevusega ühiskonda panustamist. “Meie sõnum inimestele on see, et igaühel on võimalus teha oma heategu. On selleks siis väike rahaline panus või hoopis ajaannetus, kuid meil kõigil on alati mida anda nendele, kes vajavad rohkem meie abi.”

Heategevuslik näitus-kontsert Minu Unistuste Eesti toimub laupäeval, 6. oktoobril Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. Kontsert kestab 18-20, kuid näitusel olevaid maale on võimalik näha alates kella 17.00-st. Piletitelt ja maalide müügist saadav tulu annetatakse heategevusfondile Minu Unistuste Päev.

Maalides Head on 2016. aastal loodud heategevusprojekt, mille mõte on tiivustada tuntud Eesti inimesi maalima pilte, et panna need heategevusoksjonile. Maalides Head meeskonda kuuluvad kolm keskkooli tüdrukut Marianne Tamm (17), Annabell Sarapuu (17) ja Maarja-Liis Uri (17). Möödunud aastal pälvisid noored oma projektiga „Seitsmeste uhkuse“ tiitli.

Heategevusfond Minu Unistuste Päev (www.minuunistustepaev.ee) on 2011. aastal loodud vabatahtlike tegevusel ning toetajate rahastusel põhinev organisatsioon, mis viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, pakkudes seeläbi nii lapsele kui ka tema lähedastele emotsionaalset tuge – positiivseid elamusi, rõõmu ja hingejõudu raskel teekonnal toimetulekuks.