FOTOD | Erakordne menu: Sittowi näituse järjekorras seisab mitusada inimest

Täna lõppeb Michel Sittowi isikunäitus on osutunud erakordselt populaarseks: nii eile kui ka täna on inimesed piletisabas seisnud tunde. Need, kes nii visad ei ole, pööravad Delfi lugeja sõnul juba varem tagasi, kui lõppematuna näivat järjekorda näevad.

Kumu aga on lubanud galerii hoida avatuna seni, kuni kõik pileti pileti ostnud külastajad on näitust näinud.

Rahvusvaheline näituseprojekt "Michel Sittow. Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades" on esimene Tallinnast pärit renessansiajastu kunstniku Michel Sittowi (u 1469–1525) isikunäitus. Näitusel on koos Michel Sittowi haruldased säilinud maalid maailma nimekate muuseumide kogudest.

Näitus on korraldatud koostöös Washingtonis asuva Rahvusgaleriiga.

Pärast näituse lõppu, 16. septembril liiguvad kõik tööd oma "kodumuuseumitesse" tagasi. Osa Washingtoni, osa Detroiti, aga enamik Euroopa riikide galeriidesse, 15 muuseumisse kümnes erinevas riigis.