FOTOD: Endise koolimaja lammutamisest tekkinud tolm nörritas lasnamäelast

Lasnamäel on kuu aega lammutatud endist koolimaja, mis paratamatult tekitab ka tolmu. Viimastel päevadel on tolm lammutusplatsilt ka välja pääsenud, mis üht lasnamäelast pahandab ning kohalike elanike ja lähedalasuvates lasteaedades käivate laste tervise pärast muretsema paneb.

Läänemere teel suures kortermajas elav mees kurtis Delfile, et samal tänaval lammutatakse endist koolimaja, kuid seda tehakse nõnda, et tekib ääretult palju tolmu. Mees on mures, sest lammutusplatsi lähedal on ka kaks lasteaeda ja tolm võib olla oht seal käivate laste tervisele.

Teisipäeval töölt koju jõudes avastas mees enda sõnul, et tema üheksandal korrusel asuv korter on tolmu täis – tolmu alla olid mattunud nii toad kui ka riided. „See ei ole normaalne olukord,” leiab ta. Mehe sõnul oli tolmu tõttu maja ümbruses ka nähtavus alla saja meetri. Ühesõnaga, seal kandis on tema hinnangul nii tolmune, et ei tahaks hingatagi.

Tolmu asjus helistas mees nii oma lapse lasteaeda, muposse kui ka korteriühistu esimehele, kuid mehe sõnul ei näe tolmus erilist probleemi neist keegi. Endist koolimaja asuti lammutama juba kuu aja eest, mistõttu ei mõista mees ka, kuidas see nii kaua aega võtab.

Vana koolihoone lammutamisega tegeleb Aspen Grupp OÜ, kellel on lammutusvaldkonnas 12-aastane töökogemus. Ettevõtte juhataja Kaidar Erik ütles Delfile, et koolihoone lammutamisega alustati tõepoolest kuu aega tagasi, 24. jaanuaril. „Kuna tegu on linnasisese objektiga, siis meie teadlik tegevus oli suunatud tolmu tekke vähendamisele: aeglasemas tempos lammutamine ja jäätmete kastmine,” selgitas Erik, et lammutatakse kauem just selleks, et tolmu vähem tekiks.

Samas osutas Erik, et täiesti tolmuvabalt pole paraku võimalik lammutust läbi viia. „Senini oli tuule tugevus ja suund meid soosinud, ning tolm oli lokaalne ning tööalalt välja ei levinud. Eile aga puhus kohati väga suur tuul ja tõsi ta on, et see kandis tolmu ka territooriumilt välja. Peale selle avastust täiendasime meetmeid tolmu leviku tõkestamiseks: kastsime rohkem ja muutsime tehnoloogiat,” sõnas Erik.

Delfi poole pöördunud mees rääkis aga ennekõike üleeilsest tolmust. Selgust annab riigi ilmateenistuse andmebaas: eile puhus tuul lõunakaarest puhanguti 15 m/s ehk tõesti väga kõvasti. Üleeile oli tuul pisut rahulikum, kuid puhus puhanguti siiski 9 m/s. Oluline on aga hoopis suund, nimelt puhus teisipäeval tuul terve päeva kirdest ja kandis lammutusplatsilt välja pääsenud tolmu täpselt hiiglasliku korterelamu poole.

Erik aga rahustab kohalike ja lasteaialaste tervise pärast muret tundnud meest: „See lühiajaline tolmu mõju tervisele üleüldise Tallinna linna õhusaaste taustal on olematu ja muretsema ei peaks. Siiski vabandame inimeste ees, keda tolm häiris.”

Tallinna munitsipaalpolitsei pressiesindaja Meeli Hunt märkis, et lammutamisele esitatud nõuded ütlevad, et tolm ei tohi kanduda naaberkinnistutele, kuid kuidas tolmu levikut vältima peab, pole otseselt kirja pandud. „Seega peab iga ehitaja ise leidma moodused, kuidas seda takistada. Lammutavat ehitist tuleks näiteks kasta veega, mis oluliselt vähendab tolmu levikut,” kommenteeris Hunt.

Elaniku kaebuse tõttu käisid mupo inspektorid Läänemere 31 objektil kohal ja nentisid, et taolise suure lammutuse puhul on probleem selles, et lammutatavat hoonet pole võimalik kattega katta. „Tegime omapoolsed ettepanekud, kasutada veega kastmist ja eile lammutajad seda ka tegid. Tänaseks on lammutustööd lõpetatud. Edasi algab ehitustegevus,” sõnas Hunt. Nii et selleks korraks on tolmutamine lõppenud.