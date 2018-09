FOTOD | Elu Eestis läbi pagulaste silmade. Lapsed jäädvustasid fotoaparaatidega oma tegemisi

"Piltide kirjeldamisel jäid lapsed teinekord napisõnaliseks, ent seda kõnekamad on pildid ise. Head vaatamist," oli sissejuhatuseks piltidele kirjas. Piltide autoreid on viis, neli last neist ühest perest ja üks, kes on pere ainukene laps.

Omar (10) on Süüriast pärit poiss, kes on terve oma Eestis elatud elu elanud Tallinnas Lasnamäel. Omar on pere ainuke laps, aga õnneks on tal väga vahvad vanemad, kes temaga palju huvitavaid tegevusi ette võtavad.

Soleen (15) ja Shereen (18) on kaks õde, kes saabusid Eestise 2017. aasta oktoobris ning kes asusid koos perega elama Vägeva majutuskeskusesse. Neil on väga suur pere, kokku on neid 6 õde ja üks vend, lisaks veel ema-isa ning tädi. Nad on pärit Süüriast, aga nad elasid vahepeal ka Türgis ja seetõttu räägivad nad muuhulgas ka türgi keelt. Nende perele oli väga keeruline oma kodu leida ja seetõttu veetsid nad enamuse talvest Vägeval, mis on väga väike küla Jõgevamaal. Siin on nende jäädvustused sellest eluperioodist.