FOTOD | Elron hõrendas remonttööde tõttu rongide sõidugraafikut, ent kardetud kaos jäi esialgu tulemata

Täna alustati Tallinna-Pääsküla lõigul raudtee remonttöödega ning tavapärase kahe tee asemel saab kasutada ainult ühte teed, seetõttu on ka sõiduplaanis tehtud muudatusi – nimelt on õhtuse tipptunni ajal ära jäetud nii mõnedki Riisiperre suunduvad rongid.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuhi Mariis Adambergi sõnul kasutatakse tänasest kuni 22. juunini, mil remonttööd kestavad, tipptunni ajal nii pikki ronge kui võimalik. „See tähendab, et haagime kokku kas kaks neljavagunilist rongi või siis vastavalt nelja- ja kolmevangunilised,” selgitas ta.

Täna pisut enne kella viit olid Elroni töötajad ka Balti jaamas perroonidel, et inimesed õigel ajal õige rongi peale suunata. Adamberg lisas, et teavitust remondiga kaasnevatest muudatustest hakati tegema varakult. Selleks kasutati nii Elroni veebilehte, sotsiaalmeediat, meediat kui ka rongide siseraadioid.

Olenemata sellest, et tipptundide ajal oli Balti jaamas rohkelt inimesi, mahtusid kõik rongile. Elroni juhatuse esimees Olle Tischler oli niisamuti jaamas, et vaadata, kuidas olukord laheneb. „Suurt kaost ei olnud,” möönis ta, kuid rõhutas, et inimesed peaksid infotahvlitel silma peal hoidma ja jälgima juhiseid liikluskorralduste kohta.