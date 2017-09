FOTOD | EKRE vilistab välja tühjasid autosid: "Vilistame ikka kõvasti, äkki on seal sees mõni multikulturist"

Täna kohtuvad Euroopa Liidu valitsusjuhid Kultuurikatlas, et omavahel Euroopa digimajanduse arendamisest rääkida. Nende vastu tulid protestima inimesed EKREst, samuti nende liitlased Euroopast.

Lisaks EKRE sümboolikale on piltidel näha ka inglise- ja saksakeelseid loosungeid.

EKRE meeleavaldajad teevad tippkohtumise juures vilekoori. Paraku puhutakse pasunat tühjadele autodele

Tallinnas alanud digitippkohtumisele saabuvate EL-i liidrite uksesuu kommentaaride jagamise ajal on taustahelina kuulda Kultuurikatla lähistel kõva kisa tegevaid EKRE meeleavaldajaid. Delfi reporter teatas kohapealt, et protestijad puhuvad vilesid ja pasunaid.

Kui meelavaldajad aga lootsid tõmmata endale EL-i liidrite tähelepanu, siis see neil ei paista õnnestuvat. Nimelt on korteežide saabumisteekond koostatud nii, et meeleavalduse eest sõidavad mööda juba tühjad, liidrid maha pannud autod.

Aga see ei peata kohapeal oleva Delfi reporteri sõnul meelavaldajate indu. Nende keskist oli äsja kosta näiteks hüüe lahkuva kolonni suunas: "Vilistame ikka kõvasti, äkki on seal sees mõni multikulturist või muu pahalane!"

Siis kui korteež aga meeleavaldajate nägemisulatusse jõudis vaibus vile. "Hei, seal on ju Tšehhi lipp, need on ju meie mehed," tõdesid vilistajad.