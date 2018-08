FOTOD | EKRE peab Valgemetsas suvepäevi. Lõuna-Eestis kuulutati välja valimiste "kolm vaala"

Teiseks teesiks oli maksureform. Kuigi aktsiiside alandamine EKRE päevakorrapunktina oli oodatav, pakkus uuemat mõtteainet Helme kavatsus erisoodustusmaksude ning tööjõumaksude vähendamisest. Erakonnale lähedased ärimehed on asunud mõjutama EKRE majandusvaateid, lihvides need konkreetsemaks.

Kolmanda teesina mängiti välja juba tuttav kaart. Justiitsreform. "Oleme pannud kohtunike pead veerema, küll on kahju, et meil neid siin kaasas pole, et saaks võrkpalli mängida," rääkis Helme. "Prokuratuuri töö haiseb," jätkas Helme.

Edasi hüppas Helme teemaderingile, mis vaatas lootusrikkalt tulevikku - kellega üldse koalitsiooni sõlmida. Keskerakond ei sobi ning sugugi kergem poleks seda koos teha ka Reformierakonnaga, sest viimane on oma nimes stagneerunud - reformidest enam juttu polevat. "Me oleme üksi, kõikide teiste vastu," tähendab samaaegselt seda, et võidakse olla ka kõigiga, sest koalitsioonileping tuleb ju sõlmina nii ehk naa.

Sellise teemaderingi kaardistamisega pole erakond sugugi esimene, kes valimistele vastu minnes purjeid sätib. Selliste lubadustega võib aga purjetest tuul sootuks kaduda, sest erakonna truu põllumeestest valijaskond on "kolmest vaalast" välja jäetud.

Sama ootamatult ei meenunud Helmele seksuaalvähemuste ja sõjapõgenikke ründamine, küll aga hoidis endine diplomaat kõrgel kohal välispoliitilist eurobürokraatia kottimist.

EKRE suvepäevadel mängiti seltskonnamänge, samal ajal toimusid vestlusringid, millest üht juhtis ka äsja EKRE nimekirjas kandideerimisest teada andnud Jaan Männik, kes varasemalt Isamaa ridades kandideerinud. Endine Eesti panga nõukogu esimees ning väliseestlane Männik teatas ajakirjanikule bravuurikalt, et teda huvitavad vaid majandusteemad, sotsiaalpoliitikast ei taha ta miskit teada.

"Mina ei taha tegeleda sellega, et saaks Valgasse sünnitushaigla tagasi," kostis Männik.

Erakonna esimees poetas, et uusi nimesid on lähiajal oodata veelgi.

Ehkki viimaste uuringutulemuste kohaselt on EKRE toetajate hulgas naisi oluliselt vähem kui mehi, kinnitas EKRE Lääne-Tallinna ringkonna juhatuse liige Hendrika Näägo, et muretsemiseks pole põhjus. EKRE enda ridades on naisi üksjagu.

Kokku viibis suvepäevadel umbes 400 inimest.