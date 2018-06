FOTOD | EKRE noorteliikumine Sinine Äratus protestis Suurbritannia saatkonna ees

EKRE noorteliikumine Sinine Äratus korraldas täna keskpäeval piketi Suurbritannia saatkonna ees Tallinnas, et „juhtida tähelepanu rahvuslaste sõnavabaduse piiramisele Ühendkuningriigis”.

"Me ei taha sekkuda ühegi suveräänse rahvusriigi siseasjadesse," kinnitab Sinise Äratuse juht Ruuben Kaalep. "Ent rahvuslik iseolemine algab rahvuslaste hääle kuuldavaks toomisest. Suurbritannia valitsus on otsustanud võtta sõnavabaduse neilt, kes seisavad teiste seas briti põlisrahva kaitsel. Jätkuv massiimmigratsioon Briti saartele ei ole Suurbritannia siseasi, kuna see ohustab lõpuks Euroopa rahvuste püsimajäämist."

EKRE teatas, et eelmisel nädalal vangistati 13 kuuks islamiseerumisevastane aktivist Tommy Robinson, kes kajastas immigrantidest seksuaalkurjategijate kohtuprotsessi. Rahvuslastest aktivistid Martin Sellner, Brittany Pettibone ja Lauren Southern saadeti märtsikuus Suurbritannia piirilt tagasi, et takistada neid oma vaateid levitamast. Korduvalt on Suurbritanniasse sissesõidukeelu saanud ka USA aktivist Richard Spencer.