FOTOD | Ehitusmehed tegid vehkat? Haabersti ristmikul on jäänud tänavakivid paigaldamist ootama juba terveks kuuks

Haabersti ristmiku ehitus 29.08.2017 Foto: Andres Putting

Riigikogulane Tarmo Kruusimäe (Isamaa) on oma Facebooki seinale alates juuni keskpaigast pildistanud üles ühte ja sama kohta Haabersti ristmiku ehitustöödel, kus on justkui sekundi pealt pooleli jäetud tänavakivide paigaldamine. Möödunud nädalate vältel pole töömees naasnud, et oma tööd lõpetada.