FOTOD | Egiptuse välisminister tegi Eestisse esimese kõrgetasemelise ametliku visiidi

Vabariigi President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus Egiptuse välisministri Sameh Hassan Shoukry’ga. Lisaks kohtus Egiptuse välisminister ka Sven Mikseri ning Marko Mihkelsoniga. Tegemist on esimese kõrgetasemelise ametliku visiidiga Egiptusest Eestisse.

Kohtumisel president Kersti Kaljulaidiga arutati Eesti ja Egiptuse kahepoolseid suhteid, olukorda Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, võimalikke koostöökohti digivaldkonnas ning ka kahe riigi koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides.

Välisminister Shoukry visiidi näol oli tegemist esimese kõrgetasemelise Egiptuse-poolse visiidiga Eestisse. Egiptuses asub ka Eesti ainus saatkond Aafrikas ja araabia riikides.

Shoukry kohtus ka Mikseri ja Mihleksoniga

Egiptuse välisministriga kohtus täna Tallinnas ka Eesti välisminister Sven Mikser. Üheskoos arutati kahe riigi suhete tihendamist, Egiptuse ja Euroopa Liidu suhteid, ning olukorda EL lõunanaabruses, sealhulgas Liibüas.

Eesti ELi Nõukogu eesistumisest rääkides kinnitas Mikser, et Eesti jaoks on stabiilsus lõunanaabruses ja laiemas Lähis-Idas väga oluline. "Olukord Euroopa Liidust nii idas kui ka lõunas on meie jaoks strateegilise tähtsusega, sest see on Euroopa julgeolekuga vahetult seotud," ütles välisminister.

Kohtumisel tõdeti, et EL ja Egiptus peavad üheskoos leidma lahenduse ebaseadusliku rände, ekstremismi ja terrorismi probleemidele. "Paremaks toimetulemiseks tuleb tõhustada koostööd ja infovahetust," ütles Mikser. Välisministri sõnul on Egiptus antud küsimustes ELi üks võtmepartnereid.

Välisministrid kinnitasid, et Eesti ja Egiptuse suhted on head ning kaardistasid võimalusi koostöö tihendamiseks. "Eesti on omalt poolt jätkuvalt valmis jagama e-riigi kogemusi, panustame ka EL ja Aafrika tippkohtumise digiteemadesse," ütles Mikser. Välisminister avaldas lootust, et ka Egiptuse turismisektor taastub, sest turism on Egiptuse majanduse üheks kandvaks sektoriks ja Egiptus on olnud oluline sihtriik Eesti turistidele, kuid juhtis tähelepanu turistide turvalisuse tagamise olulisusele.

Välisminister Mikser tunnistas ka Egiptuse seniseid saavutusi oluliste majandusreformide läbiviimisel. Kohtumisel arutati lisaks koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides.

Fookuses arengud regioonis

Egiptuse välisministriga kohtunud riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rääkis Shoukry´ga kahepoolsetest suhetest ning julgeoleku tagamisest Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. "Paljudel juhtudel on teie edu ka meie edu," ütles Mihkelson kohtumisel, pidades silmas laiemalt regiooni julgeolekut ja stabiilsust. Mihkelsoni sõnul mängib sisemiselt stabiilne Egiptus oma mõjuga olulist rolli konfliktidele lahenduste otsimisel araabiamaailmas. Seetõttu on ka tähtis lääneriikide suurem tähelepanu suhetele Egiptusega.

Rääkides turismist, tõdesid mõlemad pooled, et turistide arv on olnud languses, kuid avaldasid lootust, et need numbrid hakkavad taas tõusma. Eesti turistidele on Egiptus jätkuvalt oluline sihtkoht, kuigi reisimine Egiptusesse on märkimisväärselt vähenenud ning turistide arv on olnud languses. Mullu reisis Egiptusesse Eestist 9216 inimest, võrrelduna ligi 100 000 aastal 2008.

Mihkelson lisas samuti, et riikidevahelises kaubavahetuses on veel palju teha taastamaks 2010. aasta tase.

Egiptuse välisminister kinnitas kohtumisel, et valitsus suhtub väga tõsiselt turvalisuse tagamisse regioonis ja võitleb terrorismiga Egiptuses. Ta kinnitas samuti, et kui Egiptust saadab edu, on see positiivne kogu regiooni arengule. Ministri sõnul on poliitilised ja majanduslikud reformid Egiptuse valitsusele suureks väljakutseks. Ministri sõnul on Egiptus väga huvitatud Eesti e-valitsemise kogemusest ning võitlusest korruptsiooni vastu.