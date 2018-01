FOTOD | Eestlased on laviiniohu tõttu Austria suusakuurordis lõksus

Tuhanded inimesed on Euroopa tuntud suusakuurortides lõksus, kuna transpordiühendused on katkenud ning laviinioht on suur.

Delfi suhtles eestlastega, kes puhkavad Austrias St. Anton am Arlbergis (St. Anton), mis on alpiküla Lõuna-Austrias umbes 1300 meetri kõrgusel merepinnast.

Since the avalanche situation will continue to be critical, we kindly request you to stay safe and not to leave any secured/safe place under any circumstances. Latest Information on ... https://t.co/21WbYgof8A #stantonamarlberg #arlberg #alps #austria #snowfall pic.twitter.com/o8gHfby8It — St. Anton am Arlberg (@StantonReview) January 22, 2018

Asula on transporditeedest ära lõigatud ja laviinioht on reisiseltskonna kinnitusel maksimaalne. Juba mitmendat päeva sajab tihedat lund. Euronews vahendab, et tee- ja raudteeühendus St. Antoniga katkes täna. Probleeme on nii Austrias kui Šveitsis. Suletud on suurimad ja populaarseimad suusakeskused. Muu hulgas ka Šveitsis asuv Zermatt, sealkandis on hetkel suusapuhkusel umbes 9000 inimest.

Austrias viibivad eestlased märkisid, et terve päeva jooksul kuuldi kärgatusi - üks meetod, kuidas suuremaid laviine ära hoida on see, et väiksemad laviinid kutsutakse lõhkeaine abil ise kunstlikult esile.

Nii tõsine laviinioht oli seal piirkonnas viimati 1999. aasta talvel. Toona tabas laviin Šveitsis asuvat küla Evolene, hukkus 12 inimest. Kaks päeva hiljem hukkus laviini tõttu Austrias 30 inimest.

Välisportaalid kajastavad, et ilmaprognoosi kohaselt peaks lumesadu eespool mainitud piirkondades teisipäeval siiski lõppema, mistõttu laviinioht hakkab tasapisi taanduma.