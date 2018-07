FOTOD | Eestit külastanud Prantsuse minister: Prantsusmaa tahab metropolist võimalikult palju töökohti välja viia

Riigihalduse minister Janek Mäggi ja rahandusminister Toomas Tõniste kohtusid täna Prantsusmaa riigihalduse- ja eelarveministri Gérald Darmaniniga. Kohtumisel arutati nii omavalitsusi kui ka riigi raha puudutavaid teemasid.

„Tutvustasin täna Prantsuse riigihalduse- ja eelarveministrile Eesti haldusreformi ja selle tulemusi. Ta kinnitas, et Prantsusmaal on Eestist palju õppida ning sama protsess seisab neil ees,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi.

„Ta pidas väga oluliseks just töökohtade väljaviimist viiest suuremast metropolist, et muuta riik tasakaalustatumaks. Kui ma ütlesin, et me ei peagi peaeesmärgiks, et kõik inimesed koliksid oma töökohaga kaasa, ütles Gérald, et Prantsusmaal on just see oluline. Inimesed võiks kolida metropolidest välja," lisas ta.

Prantsusmaa ministrit huvitas, kuidas sai Eesti haldusreformiga nii kiiresti hakkama ja seda hoolimata valimistest. „Kõige olulisem on ratsionaalne lähenemine ning inimeste vahelised suhted, kuid oluline roll oli ka valdade vabatahtliku ühinemise stiimulpaketil,“ vastas minister Mäggi.

Rahandusminister Toomas Tõniste arutas Prantsuse ministriga laiemalt maksustamise teemasid, pöörates erilist tähelepanu käibemaksusüsteemi muudatusetele ja väljakutsetele digimajanduse maksustamisel.