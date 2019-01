FOTOD | Eestisse saabusid belgia sõdurid, kes hakkavad teenima NATO üksuste ridades

Belgiat ja Eestit ühendab aastatepikkune kaitsekoostöö. Eesti merevägi on alates 1998. aastast koolitanud oma ohvitsere Belgia-Hollandi miinitõrje koolis EGUERMIN, mis on alates 2006. aastast ka NATO miinitõrje oivakeskus. Belgia oli esimene NATO riik, kelle õhuvägi panustas 2004. aastal alustatud Balti õhuturbemissiooni, Ämaris paiknesid Belgia õhuväelased esmakordselt 2016. aasta jaanuarist aprillini. 2014. aastast on Belgia kaitseväelased osalenud Kevadtormi õppustel muuhulgas õhutõrje ja õhusihtmärkide lennutamise üksustega. 2016. aastal ühines Belgia Tallinnas paikneva NATO küberkaitsekoostöö keskusega.