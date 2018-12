FOTOD | Eestis ei tea umbes kolmandik HIV nakkuse kandjatest, et on nakatunud

Kuigi kaasaegsed ravimid võimaldavad HIV positiivsetele inimestele täpselt samaväärset elu, kui tervetele, ja seda kuni kõrge vanuseni, sureb aastas AIDSi Eestis umbes kolm protsenti HIV nakkuse kandjatest. Eile Tallinnas tänasele ülemaailmsele AIDSi vastasele päevale pühendatud konverents andis ülevaate HIV viiruse leviku seisust Eestis.

HIV viiruse ravi on sedavõrd arenenud, et seksuaalsel teel see ravi saavatelt inimestelt enam ei levi. Seetõttu on haiguse leviku piiramiseks äärmiselt oluline, et selgitataks välja kõik, kes viirusesse nakatunud on ja tagataks, et inimesed saaksid ravi.

Kaasaegne anti-retroviiruse ravi võimaldab viiruse taseme kehas viia niivõrd madalale, et sellel enam tervisele mingit mõju ei ole ja mingeid kaebusi ei esine. Latentsel kujul jääb viirus siiski kehasse edasi ja kui ravi peaks katkema, võib taas immuunsussüsteemi hävitama hakata.

Samas tuleb uuringutest välja, et märkimisväärne arv inimesi, kes on küll diagnoosi saanud, pole ravi alustanud. See number ulatub 740-ni.

Üheks oluliseks põhjuseks, miks inimesed ravile ei lähe, peetakse hirmu diskrimineerimise ees, mida hirm HIVi eest endaga kaasa toob. Uuringute järgi suhtub 45 protsenti eestimaalastest HIV-ga nakatunud inimestesse diskrimineerivalt.

Testime küll, aga valesid sihtrühmi

HIVi vastu efektiivselt võitlemiseks tuleks iga kolme aasta tagant testida kogu rahvastik, kelle vanus jääb vahemikku 15-49 aastat. Kristi Rüütel Tervise Arengu Instituudist tõi oma ettekandes välja, et kuigi Eestis testitakse praeguseks aastas 10 protsenti rahvastikust, ei tea umbes kolmandik nakatunuist jätkuvalt, et nad on saanud HIV-i.