FOTOD: Eesti suursaadik ÜRO juures: mitmekesise pärandi säilitamine on meie ühine vastutus

Eesti suursaadik ÜRO juures Sven Jürgenson avas eile New Yorgis ÜRO peahoones Eesti Rahva Muuseumi näituse „Soome-ugri ja samojeedi rahvad“.

Suursaadik Jürgenson rõhutas soome-ugri ja samojeedi rahvaid tutvustava näituse avamisel kultuuride erilaadsuse hoidmise tähtsust.

„Väikesed rahvused omanäoliste kultuuridega saavad ellu jääda vaid siis, kui ühiskonnas on neile tugev toetus. Mitmekesise pärandi säilitamine on meie ühine vastutus,“ iseloomustas suursaadik näituse sihti. „Seetõttu toetab ka Eesti järjepidevalt soome-ugri rahvaste kultuuri- ja haridusprojekte,” sõnas ta ning lisas, et järgmine soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub Eestis 2020. aastal.

Näituse avamisel tänasid ÜRO asepeasekretär inimõiguste küsimuses Andrew Gilmour ja põlisrahvaste foorumi juht Chandra Roy-Henriksen Eestit järjepideva panustamise eest ÜRO põlisrahvaste fondi ja foorumisse. Asepeasekretär rõhutas, et peame jätkama ka põlisrahvaste osaluse suurendamist ÜRO kohtumistel. Ta märkis, et ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon on saavutanud nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil suure kaalukuse seetõttu, et see peegeldab riikide ja põlisrahvaste omavahelist koostööd ning Eesti näitus on just sellise tõelise partnerluse hea näide.

Eesti alalise esinduse ÜRO juures korraldatud näitus on pühendatud 24. aprillist kuni 5.maini toimuva ÜRO põlisrahvaste foorumi 16. istungjärgule ja põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni 10. aastapäevale. Näitus jääb avatuks 25. maini.