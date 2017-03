FOTOD: Eesti suursaadik Šveitsis andis üle volikirja

Eile andis Eesti suursaadik Šveitsis Rein Oidekivi üle volikirja Šveitsi presidendile Doris Leuthardile.

Tseremooniale järgnenud vestlusel keskenduti Euroopa Liidu ja Šveitsi suhetele ja Eesti eesistumisele EL nõukogus. "Šveits on Euroopa Liidule väga lähedane ja oluline partner. Me jagame ühist vaimu ja väärtusi, meie põhimõtted lähtuvad samadest alustest. Oluline on, et läbirääkimistel EL ja Šveitsi vahel toimuks lahtistes küsimustes pidev areng kokkulepete sõlmimise suunas," märkis suursaadik Oidekivi.

Suursaadik Oidekivi tõi Eesti ja Šveitsi suhetes positiivsena esile kaubavahetuse ja vastastikuste investeeringumahtude pideva kasvu. "Eesti firmade huvi kinnituseks on ka praegu ettevalmistatav ja peatselt toimuv äriesindajate visiit Šveitsi," märkis Oidekivi.

President Leuthard väljendas huvi ka Eesti e-teenuste ning digituru arendamise plaanide vastu. President väljendas heameelt võimaluse üle Eesti pakutavate digiteenustega lähemaks tutvumiseks oma peatsel visiidil Tallinnasse.

Rein Oidekivi sündis 7. märtsil 1965. aastal Muhumaal. 1990. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli Eesti filoloogia teaduskonna. Diplomaatilisel tööl on Oidekivi alates 1992. aastast ja töötanud büroojuhatajana välisministeeriumi poliitikaosakonnas ja osakonnajuhatajana pressi- ja infoosakonnas. Rein Oidekivi on olnud ajutine asjur Ukrainas, suursaadik Leedus, Bosnia ja Hertsegoviinas, Serbias ja Bulgaarias. Praegusel hetkel on Oidekivi ka suursaadikuks Austrias, Ungaris ja Slovakkias ning resideerub alaliselt Viinis. Suursaadik Rein Oidekivi on abielus ja tal on kaks last.