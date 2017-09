FOTOD | Eesti suursaadik Sri Lankal Riho Kruuv andis üle oma volikirja

Täna andis Eesti suursaadik Sri Lankal Riho Kruuv president Maithripala Sirisenale üle oma volikirja.

Suursaadik Kruuv ja president Sirisena rõhutasid volikirjade üleandmisele järgnenud vestluses Eesti ja Sri Lanka häid suhteid ning kinnitasid soovi neid veelgi edasi arendada.

"Eesti on valmis toetama Sri Lankat riigi reformimisel ja muutuste läbiviimisel," kinnitas suursaadik. "Saame teha seda läbi õppeprogrammide ja seminaride korraldamise, lisaks ka e-valitsemise ekspertiisi jagamise kaudu," ütles ta. President Sirisena sõnul hindab Sri Lanka Eesti poolt osutatud abi ning lisas, et reformi ja rahvusliku leppimise protsessis olevale riigile on välisriikide toetus, sealhulgas looduskatastroofidega toimetulekul väga oluline.

"Eesti soovib lisaks läbi e-residentsuse programmi ja logistilise taristu pakkuda Sri Lanka ettevõtetele täiendavaid võimalusi Euroopa Liidu ja kogu Põhja-Euroopa regiooni turule sisenemisel," ütles suursaadik Kruuv. President Sirisena avaldas lootust, et Eesti ja Sri Lanka vahelised majandus- ja kaubandussuhted arenevad jõudsalt edasi ning kutsus Eesti ettevõtteid investeerima Sri Lanka kiiresti arenevasse majandusse. Suursaadik tõi kohtumisel välja, et Eesti on valmis Sri Lankat konsulteerima ka küberturvalisuse valdkonnas.

Kruuvi sõnul omab suurt potentsiaali kahe riigi suhetes turismi valdkond, mille kinnituseks on ka tema poolt Sri Lanka visiidi käigus allkirjastatav turismialane memorandum. "Kui Eesti turistid on Sri Lanka ilusad rannad ja kultuuripärandi juba avastanud, siis loodame tulevikus viia Eesti kauni looduse ja ajaloolised vaatamisväärsused ka srilankalaste südamesse," ütles suursaadik.

Suursaadik tänas president Sirisenat koostöö eest ÜROs ja erinevate kandidatuuride toetamise eest.

Suursaadik Kruuv on omandanud magistrikraadi George Masoni ülikoolis rahvusvahelise kaubanduse ja poliitika erialal. Riho Kruuv töötab välisministeeriumis alates 1996. aastast, mil ta asus tööle raamatupidamise osakonna eelarve- ja ökonoomika büroo direktorina. Ta on töötanud peamajas erinevatel ametikohtadel, lisaks on ta täitnud ametikohustusi suursaatkonnas Washingtonis ja Ottawas. Alates 2013. aasta suvest töötas Riho Kruuv poliitikaosakonna julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroo nõunikuna ning 2016. sügisel alustas ta tööd suursaadikuna Indias. Lisaks on ta määratud suursaadikuks Malaisias, Myanmari Liidu Vabariigis ja Singapuri Vabariigis.