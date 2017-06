FOTOD | Eesti suursaadik Horvaatias andis üle volikirja

Täna andis Eesti suursaadik Horvaatias Sten Schwede üle volikirja Horvaatia presidendile Kolinda Grabar-Kitarovićile. Suursaadik Schwede resideerub Prahas.

Eesti ja Horvaatia suhetest rääkides avaldas suursaadik Schwede lootust, et riigid teevad tulevikus koostööd e-teenuste arendamises ja andmete vaba liikumises Euroopa Liidus. Schwede tänas Horvaatiat otsuse eest saata NATO suurendatud kohaloleku raames Balti regiooni oma kaitseväelased.

President Grabar-Kitarović kinnitas, et transatlantiline koostöö Euroopa julgeoleku tagamiseks on Horvaatia jaoks tähtis ning riik on valmis sellesse ka tulevikus panustama.

Sten Schwede sündis 16. märtsil 1974. aastal Leholas, Harjumaal. 1997. aastal lõpetas ta Trondheimi Ülikooli politoloogia erialal. Välisministeeriumis on Schwede alates 1997. aastast, olles töötanud büroojuhatajana välisministeeriumi välismajandus ja arengukoostöö osakonnas ning avaliku diplomaatia osakonnas. Sten Schwede on olnud peakonsul New Yorgis ning praegu on ta suursaadikuks Tšehhis ja Sloveenias. Schwede on abielus ja kolme lapse isa.