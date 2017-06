FOTOD | Eesti suurim meditsiinilabor kolib

Eesti suurim meditsiinilabor SYNLAB, kus tehakse miljoneid analüüse aastas, kolib täna uude kesklaborisse Veerenni Tervisekeskuses. Laboriseadmetega veokid liiguvad terve päeva jooksul Tallinnas marsruudil Väike-Paala tänavalt Veerenni tänavale.

Kolitakse kliinilise labori analüsaatoreid ja erinevat laboritehnikat, et olla järgmise nädala esmaspäeval taas valmis täies mahus teenuste osutamiseks. Enamik analüüse tehti ära Väike-Paala laboris eile hilisõhtuks, veel analüüsimata vered ja muud proovimaterjalid viiakse samuti üle vanast laborist uude.

„Uus labor loob paremad eeldused veelgi kvaliteetsema laboriteenuse osutamiseks. Laienevad verevõtu- ja nõustamisvõimalused, automatiseeritakse laboriprotsesse, täiendatakse tehnilist võimekust, senine Tartus paiknenud suguhaiguste testimine saab Tallinnasse kolitud,“ nimetab peamisi uuendusi teenusejuht Jaanus Nestra.

Teenusejuhi sõnul on arstide ja ise tervisekontrolli pöörduvate inimeste poolt enamtellitav analüüs hemogramm ehk üldverepilt, mida tehakse aastas üle 400 000. „Sellele järgnevad neerunäitaja kreatiniin, kolesterooli testid, põletikumarker C-reaktiivne valk, maksa ja kilpnäärme analüüsid. Viimastel aastatel on kasvanud vitamiin D taseme määramine. Suguhaiguste testimine on aastaid jäänud samaks,“ selgitab Nestra.

40% SYNLAB Eesti käibest moodustab meditsiiniteenuste eksport. Tallinki laevadega tuuakse Soomest Eestisse analüüsimiseks kolm korda päevas kokku aastas üle miljoni proovi. Soomlaste poolt enamtellitavad analüüsid on laias laastus samad nagu eestlastel.

SYNLAB Eesti kuulub Euroopa suurimasse laboriketti.Labori põhitegevus on laboriteenuse osutamine pere- ja eriarstidele, haiglatele, töötervishoiukeskustele jt meditsiinisektoriga seotud asutustele. Lisaks kasutavad erapatsiendid laboriarstide konsultatsioonide, tervisekontrolli pakettide ja üksikanalüüside tellimise võimalust otse laborist.

Alates 26. juunist on SYNLAB Eesti kesklabori uus aadress Veerenni 53a. Senine labor Väike-Paala 1 aadressil suletakse tänasest. Lisaks uuele kesklaborile avati verevõtupunkt ka Lasnamäe Tervisemajas ning uue näo ja avarama sisu on saanud ka Viimsis Fertilitases asuv verevõtupunkt.