FOTOD | Eesti sõlmis lepingu liikursuurtükkide K9 Kõu ostuks

Eesti sõlmis täna lepingu Lõuna-Korealt liikursuurtükkide K9 Kõu ostuks. 46 miljoni euro suurune leping hõlmab lisaks 12 relvasüsteemile koolitust, hooldust ja varuosi. Esimesed liikursuurtükid jõuavad Eestisse 2020. aastal ja ajateenijate väljaõpe algab 2023. aastal.

„Liikursuurtükkide hange viib Eesti kaitsevõime uuele tasemele. Eesti saab enda käsutusse senisest võimsama tulejõuga relvasüsteemi, mis on välja arendatud ajateenijate ja reservväelaste vajadusi arvestades, on töökindel ja mobiilne ka äärmuslikes tingimustes,“ ütles kaitseinvesteeringute keskuse direktor kolonel Rauno Sirk.

„Soomlaste põhjalik analüüs ning Norras läbi viidud laskmised aitasid otsuse langetamisele kaasa. Lähiriikides sama relvasüsteemi kasutamine aitab ühildada hooldus- ja remondivõimalusi ning hankida koos laskemoona ja varuosi,“ ütles kaitseinvesteeringute keskuse osakonnajuhataja Priit Soosaar.

K9 Kõu on lisaks Soomele ja Norrale kasutusel Poolas, Türgis ja Indias. Relvasüsteemi eaks on arvestatud vähemalt 30 aastat, seda on kerge uuendada ja ümber ehitada.

„Liikursuurtükkide ostulepingu sõlmimine on osa soomusmanöövervõime arendamisest, praegu on töös toetussoomukite ümberehitus, kavas on hooldusgaraažide ehitamine, samuti analüüsime variante liikursuurtükkide juurde sobivate toetusmasinate hankimiseks. Lisaks hangitakse suurekaliibrilist uut laskemoona, evakueerimistanke ning juhtimissõidukeid,“ lisas ta.