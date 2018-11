FOTOD | Eesti sõlmis diplomaatilised suhted eSwatini Kuningriigiga

Pärast allkirjastamist kõnelesid suursaadikud kahe riigi suhete arendamise võimalustest.

„eSwatini on huvitatud e-valitsemise alase võimekuse arendamisest ning Eesti on omakorda valmis jagama nii e-valitsemise kui ka küberturvalisuse kogemust,“ märkis Eesti saadik.

„Ootame Eestisse visiidile eSwatini info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ministrit ning loodame, et peagi õnnestub Eesti esindajatel ka eSwatinit külastada,“ lisas ta.

Ka arutati koostöövõimaluste tihendamise üle ÜROs ja Jürgenson tutvustas lähemalt Eesti kandidatuuri ÜRO julgeolekunõukogu mittealalise liikme kohale aastateks 2020-2021.

eSwatini, endise nimega Svaasimaa, on Lõuna-Aafrikas asuv väikeriik, mille pealinn on Mbabane ja rahvaarv on Eesti omaga sarnane ehk 1,3 miljonit inimest.

Alates tänavusest kevadest sai eSwatinist nimemuutuse tulemusel ÜROs Eesti lauanaaber.