FOTOD | Eesti rahvusriigi sünnile kaasa aidanud ERSP tähistab täna 30. sünnipäeva

„Hoolimata riskist, mida tõi endaga kaasa väljakutse esitamine kompartei terroriaparaadile, tajusid ERSP algatajad, et aeg on küps poliitilise süsteemi muutuseks. Selle asemel, et edasi loota kompartei sisemisele uuenemisele ja Moskvast lubatud reformidele, püstitas ERSP lihtsa, ent hingematvalt julge eesmärgi - muutuse aluseks oli Eesti Vabariigi poliitilise sõltumatuse täieulatuslik taastamine - taastamine rahvusriigina.“

„Vaatamata esialgu valitsenud skeptitsismile, saavutas see rahvuslik alternatiiv järgnenud kolme aastaga eesti rahva valdava enamuse toetuse, realiseerudes sümboolselt samuti 20. augustil, seekord aastal 1991 Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi kokkuleppena. Kokkulepe, mis on vermitud EV Põhiseaduse avasõnades: Eesti Vabariigi mõte on tagada eesti rahva ja kultuuri säilimine läbi aegade,“ ütles Kelam ERSP aastapäevale pühendatud kõnes.

ERSP edukas asutamine avas Eestis tee mitmepartei süsteemile. ERSP eeskujul rajati rahvuslikud sõltumatuseparteid Lätis, Gruusias ja Tatarstanis.