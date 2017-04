FOTOD: Eesti LGBT ühing avaldas vene saatkonna ees toetust Tšetšeenia geikogukonnale

Eesti LGBT ühing korraldas Tallinna vanalinnas asuva Venemaa saakonna ees meeleavalduse, millega avaldati solidaarsust Tšetšeenia geikogukonnale.

Eesti LGBT ühing ostuas sellele, et viimastel nädalatel on arvukalt geimehi Tšetšeenias langenud piinamiste ja tapmiste ohvriks.

Täna kell 14.30 kogunetigi Vene saatkonna ette Tallinnas, süüdati küünlad ning väljendati solidaarsust geikogukonnaga Tšetšeenias.

“Selle aktsiooniga ei mõtle me ainult tšetšeeni inimestele. See on võimalus mõelda üldse kõigile neile maailmas, kes on pidanud kannatama oma seksuaalse sättumuse tõttu,” ütles Eesti LGBT Ühingu tegevjuht Kristel Rannaääre.

Rannaääre lisas: “Tšetšeenia võib tunduda eestlastele kauge paik. Ometi ühendab meid Tšetšeeniaga hiljutine Nõukogude Liitu kuulumise kogemus. Seetõttu tasub meeles pidada, et kui Eesti LGBT+ kogukonnal on läinud suhteliselt hästi ning me saame pidada vaba temaatilist diskussiooni, siis mitmel pool mujal endise Nõukogude Liidu aladel on asjalood märksa hullemad.”

Mitmed ühendused üle maailma on juhtinud tähelepanu Tšetšeenia sündmustele. Seda on teinud ka European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA Europe), kes on loonud tšetšeeni geide toetuseks annetuskeskonna.