FOTOD: Eesti ja Leedu peaministrite kohtumisel oli fookuses majanduskoostöö

Täna kohtusid Eesti ja Leedu valitsusjuhid. Põhitähelepanu oli kohtumisel majanduskoostööl, mille tihendamine oleks peaminister Jüri Ratase arvates üks võti mõlema riigi majanduse elavdamisel.

„Leedu on Eesti investeeringute sihtkoht number üks, Leedu äriregistris on juba praegu umbes 450 Eesti ettevõtjatega seotud firmat ning ainuüksi 2015. aastal kasvas kahe riigi kaubavahetus seitse protsenti. Need faktid räägivad meie tihedatest majandussuhetest,” ütles peaminister Jüri Ratas pärast kohtumist Leedu peaministri Saulius Skvernelisega.

„Potentsiaali koostöö elavdamiseks on aga veelgi, eriti olukorras, kus me allkirjastame juba homme Balti peaministritega Rail Balticu koostööleppe ning anname sellega hoo sisse projektile, mis seob Balti riigid mitte ainult omavahel, vaid kogu Euroopaga täiesti uuel tasemel.”

Samuti arutasid Eesti ja Leedu peaministrid kuidas tõhustada piirkondlikku julgeolekut ning peatusid energia- ja transpordiühenduste teemadel. Lisaks arutasid Ratas ja Skvernelis koostöövõimalusi maksude laekumise parandamiseks.

Pärast kohtumist avasid peaministrid Ratas ja Skvernelis rahvusraamatukogus näituse „Koos iseseisvuse teel”, mis kajastab arhiividokumentide põhjal Eesti ja Leedu suhete taastamist pärast taasiseseisvumist.