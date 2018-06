FOTOD | Eesti ja Islandi presidendid käisid kuulamas heategevuskontserti "Laulud sõdurile"

Võidupühapidustused juhatas sisse heategevuskontsert "Laulud sõdurile" Kultuurikatlas, mida väisasid muuseas ka president Kersti Kaljulaid ning Islandi president Guðni Thorlacius Jóhannesson.

Heategevuslik kontsert "Laulud sõdurile" toimus juba seitsemendat korda ning esmakordselt jõudis kontsert Tallinnasse. Kontserdiga aitab Carolin Illenzeeri Fond toetada raskelt vigastatud või teenistuses hukkunud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. Seitsme tegevusaasta jooksul on nii mõnigi pere saanud tänu sellele võimaldada oma lastele ülikooliteed ja saanud või jätkanud võimalust tegeleda mõne hobiga.

“Vahel on vaja ainult natukene tuge, et luua lastele võimalust nende haridustee või huvitegevuste jätkamiseks. See on vähim, mis me koos teha saame, et need vaprad kaitseväelased, kes meid igapäevaselt kaitsevad, saaksid hoitud ka meie poolt,” lausus Carolin Illenzeeri Fondi tegevjuht Liina Kurvits.

2017. aastal toimus kontsert Rakveres ning kontserdiga koguti üle 40 000 euro. SA Carolin Illenzeeri Fond maksab aastas keskmiselt 60 korral erinevat toetust raskelt vigastatud või teenistusel surma saanud kaitseväelaste laste haridustee ning huvitegevuse toetuseks.