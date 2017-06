FOTOD | Eesti-Belgia jalgpallilahing paneb Kristiine ristmiku ajutiselt kinni

Seoses tänaõhtuse Eesti-Belgia jalgpallimänguga toimuvad Tallinnas mitmed liikluskorralduse muudatused, enne ja pärast mängu on liiklus kesklinnas ja Lilleküla staadioni läheduses häiritud. Jalgpallifännide rongkäik liigub mööda Tehnika tänavat A. Le Coq Arenale.

Politsei paneb liiklejatele südamele, et õhtuse jalgpallilahingu eel kella 19 paiku marsib jalgpallifännide rongkäik Raekoja platsilt A. Le Coq Arenale. "Meie korrakaitsjad aitavad koos käputäie Belgiast siia lennanud mundrikandjaga vutihuvilised kiiresti staadionile. Siiski palume õhtul liigeldes arvestada, et liiklus on enne ja pärast kohtumist häiritud," teatas politsei.

Kella 19.30 paiku võib Kristiine ristmik kümnekonnaks minutiks sulguda. "Mõistva suhtumise ja piisava ajavaruga tegutsema asudes ei maksa karta olulisi elurütmi häireid. Loodame, et Eesti jalgpall pakub mänguilu ja lõpuvile kõlades peavad Belgia fännid mõru maitse eemaldama mõne kodust ühes võetud šokolaadiga," märkis politsei.

Enne mängu viis politsei läbi koosoleku, et tagada kõigile meeldiv jalgpallielamus. Vaata lähemalt piltidelt!