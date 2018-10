FOTOD | Eesti 200 pidas GAG-is mõttetalguid ning teatas, et läheb valimistele täisnimekirjaga

Eesti 200 soovib registreerida end erakonnana ja minna järgmise aasta riigikogu valimistele.

“Vaadates seda rahva hulka ja meelsust, mis täna mõttekogul oli, oleme kindlad, et Eesti 200 läheb järgmisel aastal toimuvatel valimistel välja täisnimekirjaga. Me ootame kõiki inimesi, kes soovivad anda oma panuse Eesti pikka plaani, meiega ühinema,” ütles Eesti 200 nõukogu esimees Kristina Kallas.

„Arutelud Eesti 200 liikmete ja mõttekaaslaste seltsis olid sütitavad ja tegelikult ka üllatavalt üksmeelsed. Saime veelkord kinnitust, et oleme õigel teel. Lisaks oli suur rõõm näha, et inimesed on tegelikult valmis poliitikasse panustama, kui anda neile selleks võimalus,“ lisas Kallas.

Eesti 200 eesmärgiks on lihtsa rahalubamise kõrvale tuua valimiste debatti pikem vaade Eesti tulevikule ja sõlmprobleemidele.

“Meie sõnum on suunatud inimestele, kes ei rahuldu olemasolevate erakondade rahalubadustega, vaid ootavad sisulist lahendust oma probleemidele, olgu need siis sotsiaal-, haridus- või tervishoiuvaldkonnas,” selgitas Eesti 200 nõukogu liige Meelis Niinepuu.

Eesti 200 on poliitiline liikumine, mis avaldas oma manifesti tänavu mais. Augustis otsustas MTÜ Eesti 200 nõukogu, et liikumisest saab erakond ja osaletakse 2019. aasta Riigikogu valimistel.