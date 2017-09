FOTOD | Eesmaa, Mihkelson ja Ungari välisminister kõnelesid kahe riigi suhete arendamisest

Riigikogu aseesimehe Enn Eesmaa ja väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni tänasel kohtumisel Ungari välisministri Péter Szijjártóga oli kõne all kahe soome-ugri riigi omavaheline koostöö ning liitlassuhted nii Euroopa Liidus kui NATOs.

Kohtumistel tõdeti, et aastate jooksul on kahe riigi vahel kujunenud välja väga head suhted hariduse ja kultuuri vallas. Seoses pingestunud rahvusvahelise julgeolekuolukorraga on aasta-aastalt tihenenud ka kaitsekoostöö.

Kohtumistel toonitati ka, et vaatamata väga headele suhetele on tähtis tihendada Ungari ja Eesti parlamendiliikmete omavahelist koostööd, mis omakorda aitaks kaasa kaubavahetuse ja tursimi arengule kahe riigi vahel.

Eesmaa avaldas Ungarile tänu toetuse eest Balti regiooni julgeoleku tagamisel ja märkis, et läbi suve on heidutuse raames Eestis teeninud kompaniisuurune üksus Ungari kaitseväelasi. Ungari välisminister märkis, et Ungari plaanib 2019. aastal taas osaleda ka Balti riikide õhuturbes. Eesmaa lisas, et kohtumisel arutati ka rändekriisi teemadel.

Mihkelson rõhutas kohtumisel, et maailma stabiilsust ja rahu ohustavad arengud nõuavad sarnaseid väärtusi jagavate riikide ühtsust ja jõupingutusi rahvusvahelise õiguse järgimisel ning julgeoleku kindlustamisel regioonis.

Ungari välisminister tunnustas Eestit Euroopa Liidu eesistujana ning märkis, et teistel liikmesriikidel on võimalus õppida Eesti digivaldkonna teenustest. Eesmaa ja Mihkelson soovisid omalt poolt Ungarile edu Visegrádi grupi riikide eesistujana. Ungari eesistujakohtustused Visegrádi grupis algasid juulis nagu ka Eesti eesistumise aeg Euroopa Liidu Nõukogus.