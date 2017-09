FOTOD | Eesistumise ajal kasutatakse külaliste transportimiseks ka trammiteid

Teetööde ja eesistumisega seonduvalt on Tallinna liikluskoormus suur. Selleks, et ummikuid vältida, kasutatakse eesistumisega seotud külaliste transportimiseks ka trammiteid.

Külaliste transportimiseks on plaanis kasutada ka trammiteed, nii et seisakutega peavad mingil määral arvestama ka ühistransporti kasutavad kodanikud. Samas kinnitati politseist, et trammitee kasutamine ei tähenda, et ühistransport seal ei sõida või kuidagi seisma pandaks.