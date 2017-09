FOTOD | Eelmisel nädalal lasteaiast leitud klaasikilde koristasid täna abiõpetajad - kilde leiti ka teisest lasteaiast, hange puudutas seitset lasteaeda

Eelmisel neljapäeval avastati Vormsi lasteaia hoovist hulganisti klaasikilde, mis sealse ümbruse taastusremondiga seoses sinna tarnitud mulla seest välja tulid. Tööde läbiviija küll koristas kilde veel eilseni, ent täna ei saanud enne lapsi õue lasta, kui lasteaia töötajad üheskoos peotäie klaasikilde leidsid.

Tallinna Teede AS teostab ühe hanke raames taastusremonti seitsmele lasteaiale. Ümber Vormsi lasteaia tehti küll kena asfalttee, ent neljapäeval leiti teeäärde külvatud mullast hulganisti klaasikilde.

Lasteaia direktor Aide Vare ütles, et praeguseks on probleemset mulda kaks korda üles võetud, ent klaasikilde leidub seal ikka. "See on täiesti lubamatu, aga ma loodan, et asi saab nüüd lõpuks korda," ütles Vare Delfile.

Täna hommikul kella poole kümne paiku otsustas Vare koos oma lasteaia personaliga minna õue, et enne laste õue minekut vaadata üle klaasikildudest kubisenud ala ja kühvlitega ka mulla sisu sonkida. Otsingugruppi kuulus 15 liiget - abiõpetajatest juhtkonnani.

Ehkki kommunaalameti juhataja Ain Valdmann oli Vare sõnul ka nädalavahetusel kohapeal probleemiga tegelenud, ledis lasteaia personal veel tänagi terve peotäie klaasikilde.

Ka täna leitud peotäie jagu klaasikilde ei anna aga Vare sõnul alust karta, et lastel õues ohtlik oleks. "Selleks, et laps selle klaasikilluni jõuaks, peab ta minema kõnnitee äärde, kus on värskelt külvatud muru ja sonkima seal mulla sees," ütles direktor Vare.

Tallinna kommunaalametu juhataja Ain Valdmann ütles, et täna antud teemal peetud koosolekul otsustati, et kõigile seitsmele lasteaiale, kus taastustööd tehakse, paigaldatakse mullale igaks juhuks peale murumätas.

"Ehkki praegu öeldakse, et visuaalselt on selge, et klaasikilde enam ei ole, siis see muld, mis sinna toodi, ei olnud normidele vastav. Et olla kindel, et enam kilde ei tuleks, pannakse peale murumätas," kinnitas Valdmann.

Murumättad on tema sõnul juba ära tellitud ja ilmselt läheb kolmapäeval juba paigaldamiseks.

Seni on Valdmann haridusametiga kokku leppinud, et kuna objektidel on tööd pooleli, siis nendes lasteaedades on arvestatud, et lapsed töömaal ei liigu.

Töödejuhataja Rait Pitki sõnul oli mullaga probleeme ka Õismäe teel asuvas Nurmenuku lasteaias, ent ülejäänud viies asutuses kasutatakse tema sõnul teist sorti mulda.

Probleemne muld paigaldati pitki sõnul kolmapäeval, kildudest teatati aga neljapäeval. "Reedel me juba tegutsesime selle nimel, et ohtlikumad kohad saaksid likvideeritud."

Sama hanke raames tehakse taastustöid seitsmes lasteaias:

- Tallinna lasteaed Mikumanni, Ilmarise 17

- Tallinna lasteaed Kajakas, Madala 13

- Tallinna Nurmenuku lasteaed, Õismäe tee 26

- Tallinna Vormsi lasteaed, Vormsi tn 1

- Tallinna Männi lasteaed, Vilde tee 103

- Tallinna lasteaed Sinilill, Järveotsa tee 49

- Tallinna Mardi lasteaed, Mardi tn 5/Turu 8