FOTOD: Edgar Savisaar peab Tallinnas oma sünnipäeva

Edgar Savisaar saab täna 67 aastaseks. Selle tähistamiseks kutsus ta oma toetajad Ülemistele sünnipäeva pidama.

Eelmisel nädalal teatas Savisaar sotsiaalmeedias: "Kallid Kaasteelised! Mul on Teile hea uudis. Jälle on üks eluaasta möödas. 31. mail pean oma 67ndat sünnipäeva. Teretulnud on kõik need, kes tahavad meenutada, unistada, kallistada ja muud teha, mis seda aastat meelde tuletab. Olete oodatud Ülemistele, Valukoja 10, II korrusel, Füsioart'i keskuses. Uksed avatakse kell 14:00 ja hoitakse lahti 16ni. Intervjuusid ei anta. Poliitikast räägitakse sedavõrd-kuivõrd. Käsitletakse tervishoiuprobleeme. Vaatame tulevikku!"