FOTOD | Detailid Savisaare pressikonverentsilt: tagauksest hiilimine, salapärane "Yana Toomi nõunik" ja muhelev Savisaar

Edgar Savisaar saabus ja lahkus pressikonverentsilt tagaukse kaudu, nagu võiski arvata. Delfi piltniku sõnul hoidis fotograafidel silma peal ka vene keelt kõnelenud salapärane proua, kes muu hulgas väidab seda, et on Yana Toomi nõunik.

"Savisaar hiilis kohale tagauksest, lahkus ka sealt. Ju pole enam harjunud esiuksest, peasissekäigust käima. Eks see ole kohane ka, ikkagi ametist tagandatud," märkis fotograaf Andres Putting.

Pressikonverentsil oli tavapäratult palju meedia esindajaid, ent oli ka neid, keda varem nähtud pole. Näiteks üks vene keelt kõnelev proua, kes jälgis fotograafide tegevust, hiljem oli ka juures, kui Savisaar autosse tõsteti.

Hiljem sai kuulda, et tegu on naisega, kes väidab ise, et on Narvast ja tema nimi on Jelena Valme. Ta väidab, et on Yana Toomi referent. Tuntumatest nägudest olid kohal Toomas Lepp, Neeme Lall ja ka end Eesti juhtivaks antifašistiks tituleeriv Andrei Zarenkov.

Mis Savisaaresse endasse puutub, siis ta oli heas tujus. Viskas nalja, kissitas silmi ja muheles. Tuttavatele noogutas ja teisi jällegi puuris silmadega.

Savisaar ja Olga Ivanova teatasid, et lähevad valimistele vastu oma valimisliiduga. Keskerakonnast nad lahkuda ei kavatse.