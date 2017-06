FOTOD | DELFI BRÜSSELIS: Nurjunud terrorirünnaku järel olid inimesed rahulikud, istusid tänaval, pildistasid ja jõid õlut

Brüsselis viibiv Delfi reporter Riho Nagel ütles, et eilne nurjunud terrorirünnak sealses keskraudteejaamas kohalikes tugevaid emotsioone ei tekitanud ning elu jätkus tavapärases rütmis.

"Inimesed olid väga rahulikud, istusid ka pärast rünnakut rahulikult tänaval, pildistasid, jõid õlut jne," kirjeldas Nagel eilset olukorda Brüsselis.

Rünnaku ajal ega pärast seda polnud Nageli sõnul mobiilileviga mingeid probleeme. "Inimesed ei helistanud nii meeleheitlikult, et linnas oleks võrk olnud ülekoormatud. Pigem helistasin kõigepealt mina, et teada anda, et minuga on kõik korras, kui et kohalikud omavahel," ütles rünnaku hetkel sündmuspaigast vaid viieminutilise jalutuskäigu kaugusel viibinud ajakirjanik.

Keskraudteejaamast inimesed eile õhtul evakueeriti, kuid täna enne keskpäeva oli jaam Nageli sõnul taas avatud ning metroo sõitis. Sündmusest andsid märku ukse ees seisvad paarkümmend meediaesindajat ning kümmekond ajakirjanikku ka sees. Õnnetuspaigaks on kümne ruutmeetri suurine ala, kus on näha ka plahvatusjälgi.

"Tänavatel oli ka eile enne rünnakut näha täisrelvastuses sõdureid, täna pole ma täheldanud nende arvu suurenemist. Vaid keskraudteejaama juures on neid kolme asemel kuus, lisaks paar autotäit politseinikke. Veidi vaiksem keskjaam vast oli..." kirjeldas reporter.

"Rünnakud on muutunud nii tavaliseks, et ka elus esimest korda Brüsslis käies nagu nüüd minu puhul on suur tõenäosus, et samal ajal toimub rünnak," sõnas Nagel. "Minul tekitas see kõik värina küll ja oleks tekitanud rohkemgi, aga kuna kohalikud reageerisid nii rahulikult, siis olin ka mina üsna rahulik".

Loe veel

Ründaja tahtis suuremat kaost

Delfi kirjutas eile, et Brüsseli keskraudteejaamas toimunud väike plahvatus võis olla mõeldud sütikuna suurema pommi jaoks, mis asus maha lastud mehel kaasas olnud kärus. Belgia föderaalprokuratuur uurib juhtunut terrorirünnakuna.

Belgia föderaalprokuratuur teatas täna pressikonverentsil, et Brüsseli keskraudteejaama ebaõnnestunud terrorirünnaku toimepanija oli 1981. aasta 12. jaanuaril sündinud Maroko kodanik O.Z., kes terrorismiga seoses võimudele teada ei olnud.

„Kell 20.39 kõndis mees keskraudteejaama sisse,“ teatas prokuratuuri pressiesindaja Het Laatste Nieuwsi vahendusel. „Ta astus kohe suure trepi jalamil olnud reisijate suunas. Kell 20.44 hakkas ta karjuma ning tekitas oma kotiga osalise plahvatuse, mille juures kott põlema süttis.“

Kahtlusalune jättis pärast seda oma koti maha ja läks korrus kõrgemale rööbaste juurde. "Sel hetkel plahvatas kott teist korda. See oli tugevam plahvatus. Kott sisaldas naelu ja väikesi gaasiballoone. Pärast seda läks mees uuesti jaamahalli, kus lähenes sõjaväelasele ja karjus "Allahu akbar". Sõjaväelane avas selle peale kohe tule. Toimepanija suri kohapeal,“ teatas prokuratuuri esindaja.

Prokuratuur eitab, et teo toimepanija kandis pommivööd, kuid tunnistab, et on selge, et ta tahtis tekitada suuremat kahju. Mehe elupaigas Brüsseli Molenbeeki linnaosas toimus täna hommikul läbiotsimine. Pomm, mis mehel kaasas oli, oli teadete kohaselt väga sarnane pommidega, mida kasutati rünnakutes Brüsseli lennujaamas ja Maalbeeki metroojaamas.