FOTOD | Briti välisminister käis Tapal tankiga sõitmas

Täna külastas 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakut Suurbritannia välisminister Boris Johnson, et kohtuda Tapal teenivate Ühendkuningriigi sõduritega ning saada ülevaade NATO lahingugrupi igapäevasest teenistusest Eestis.

1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Veiko-Vello Palm andis Johnsonile ülevaate brigaadi pataljonina tegutseva NATO lahingugrupi tegevustest, samuti sai välisminister tutvuda Tapal paiknevate üksustega ning kasutusel olevate relvade ning tehnikaga.

"Mul oli suurepärane võimalus saada Tapa linnakus kokku lisaks siin teenivate Eesti kaitseväelasega pea 800 Ühendkuningriigi, 300 Prantsuse ning mõne Taani sõduriga, kes aitavad kaitsta seda imelist riiki," ütles

Johnson.

"Eestlased on valinud vabaduse ja demokraatia tee, teie olete osa NATO-st ja Ühendkuningriigi armee vormikandjad on siin, et teid toetada, aidata hoida rahu ja vajadusel heidutada kõiki vastaseid," kinnitas Johnson.

Briti, Prantsuse ja Taani sõduritest koosnev 1200-liikmeline NATO lahingugrupp alustas oma teenistust Tapal aprilli alguses ning kuulub 1. jalaväebrigaadi koosseisu. Lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, mille kontingendist lõviosa moodustab Briti armee 5. jalaväepataljon The Rifles.