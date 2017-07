FOTOD | Briti sõjaväelased esitlesid Mustamäel moodsat sõjatehnikat

Tallinnas Mustamäel esitlesid Briti kaitseväelased täna oma sõjatehnikat, muu hulgas tanke Challenger 2, millega samad mehed astusid üles peagi esilinastuvas "Transformerite" filmis.

Briti vägede kogemust filmis osalemisest jagas ja sõjatehnikat tutvustas kapten Robert Atchison.

"Tema majesteedi kuninglikud husaarid kasutavad iga võimalust tutvustada tavainimestele oma tööd ja ootavad kõiki huvilisi Challenger 2-ga tutvuma," selgitas Atchison tankide ja suure hulga muu sõjatehnika toomist Tapalt Tallinna.

Tapalt saabuvaid Briti liitlasi saadab Tallinnas täies relvastuses Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna lahingugrupp, mis pidas lahingut koos Briti liitlaste tankidega Challenger 2 Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi koosseisus suurõppusel Kevadtorm 2017 ja valmistub hetkel Briti tankide ja muu tehnikaga järgmise aasta suurõppuseks Siil 2018.

Uus Transformerite film, milles Briti liitlased oma tankidega üles astuvad, on levitaja Siim Rohtla hinnangul järgmine tõeline hiigelteos, millega Hollywoodi tuntuim suurejooneliste märulifilmide režissöör Michael Bay on hakkama saanud. "Selles kontekstis on ka päris asjakohane, et Mustamäe keskuse Apollo kino ette manööverdatakse 70-tonnised tankid," lisas Rohtla.