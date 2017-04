FOTOD: Beirutis toimusid Eesti ja Liibanoni poliitilised konsultatsioonid ning Eesti avas aukonsuli esinduse

Eile toimusid Beirutis Eesti ja Liibanoni väliministeeriumi vahelised poliitilised konsultatsioonid. Välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu ja Eesti suursaadik Liibanonis Marin Mõttus avasid täna Eesti aukonsuli esinduse Beirutis.

Eile toimunud Eesti ja Liibanoni välisministeeriumi vahelistel poliitilistel konsultatsioonidel arutati kahe riigi suhteid, olukorda Süürias ja laiemas Lähis-Idas ning Euroopa Liidu ja Liibanoni suhteid. Eesti delegatsiooni eesotsas oli välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu. Liibanoni delegatsiooni juhtis Liibanoni välisministeeriumi kantsler suursaadik Charbel Wehbi.

Eesti delegatsioon kohtus ka Beirutis asuvate ÜRO abiorganisatsioonidega ning külastas Süüria pagulasperesid.

Aukonsuli esinduse avamisel ütles Paul Teesalu, et Eesti ja Liibanoni suhted on head ning võimalusi suhete arendamiseks on paljudes valdkondades. „Meie uus aukonsul saab aidata kaasa ettevõtjate kontaktide vahendamisele ning samuti on ta toeks ja nõuandjaks Eesti kodanikele, kes võivad vajada konsulaarabi,” lisas Teesalu.

Eesti aukonsul Liibanonis Fouad Fadel on sündinud 1971. aastal ning tegeleb ettevõtlusega. Fadel on üks 1936. aastast tegutseva perefirma Fadel Group omanikest. Samuti on Fadel tervishoiu ja haridusteemadega tegeleva fondi Foundation Fouad Toufic Fadel asutaja.

Aukonsuli esindus asub aadressil T. Fadel Bldg #50, 1st floor, 96 St. Joseph's street, Bauchrieh, Beirut. Aukonsuliga saab ühendust telefonil +9611248000 (ext. 30) ja meiliaadressil fouad.fadel@mfa.ee.