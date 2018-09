FOTOD | Baruto liitub Keskerakonnaga

Höövelson on varem kommenteerinud, et plaanib 2019. a kevadel riigikogusse kandideerida, aga erakonda pole veel valinud, kelle nimekirjas seda teha.

Kõmutatud on ka sellest, et Höövelson lööb käed just Keskerakonnaga.

Allikad kinnitasid augusti lõpus Delfile, et Keskerakond on pakkunud Barutole riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas nimekirja teist kohta.

Harju- ja Raplamaa puhul on tegemist valimisringkonnaga, kus traditsiooniliselt kandideerivad erakondade juhtpoliitikud, nii näiteks juhtis Keskerakonna nimekirja Jüri Ratas ja teisel kohal oli Oudekki Loone.

Augusti keskel kinnitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo kinnitas Höövelsoni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) uueks nõukogu liikmeks ja kuuldusi tema liitumisest Keskerakonnaga oli juba siis. Neid võimendas omalt poolt ka tõsiasi, et Höövelson vahetas EAS-i nõukogus välja keskerakondlase Urmas Lahe.

Sportlasena oli Baruto esimene eestlasest sumomaadleja, kes pääses Jaapanis professionaalide sekka.