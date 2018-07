FOTOD | Baltimaade suurim marginäitus näitab lisaks rahvusvahelisele margikogule ka tsaariaegseid rariteete ja kuldtaalreid

Eile avati Tallinnas Baltimaade ajaloo suurim marginäitus, kus lisaks Eesti kogujate väljapanekutele on esindatud kogud veel 18 riigist kokku ligi 600 stendil.

Näitusel on esindatud Eesti postiajaloo kogud, Valgevene postiajalugu kui ka eksootilise Malaisia Selangori sultanaadi margiklassika, Tšehhi ja Seitšellide kogud, Tsaari-Venemaa margirariteedid.

Eesti filatelistide seltsi esimees Peeter Sgirka ütles Delfile, et näitusel on esindatud niivõrd palju märgilisi asju, et ühte konkreetset on raske välja tuua. "Kindlasti peaks tulema kohale ja oma silmaga seda nägema. Siin on tsaari Venemaa rariteedid, mille on välja pannud Eesti muuseum. Neid teistes muuseumites ega erakogudes ei ole."

"Siin on üleval 146 kogu, millest on saanud kindlasti rohkem, kui 20 suurtel maailmanäitustel kuldmedalit. Kuldmedalit ei anta niisama nalja pärast, vaid sellepärast kuidas sul asi on esitletud, mis lugu tahetakse esitleda ning kui palju sul rariteetseid asju seal on," lisas Sgirka.

Lisaks on pannud Tallinna muuseum välja Baltikumi aladel käibel olnud kuldtaalrid, mida ei ole kuskil muuseumites.

Lisaks 2009. aastal Pekingis kuldmedali pälvinud ja pärast seda täiendatud Venemaa postiajaloo kogu, Otepää margikogu, Leedu esimesed margid, Eesti raudteepost, Tallinna templiga kirjad alates 17. sajandist, Baltikumist küüditatud inimeste kirjad, Eesti õhupost, Eesti skautluse ajalugu kui märkida vaid mõnda kogu.