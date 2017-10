FOTOD | Avariis hukkunud hobuste omanikku võib trahvida kuni 3000 euroga

Eile hommikul juhtus Saku vallas Kirdalus liiklusõnnetus, kus veoauto rataste alla jäi kolm hobust. Veterinaar- ja toiduamet (VTA) võib hooletut omanikku trahvida kuni 3000 euroga.

Delfi andmetel on õnnetusse sattunud hobuste omanik Tõdva külas elav talumees Toomas Põder (VTA seda ametlikult kinnitanud ei ole - toim). Naabertalunik Rein Nigul ütles, et ka temal on Põdra loomadega varasemalt kokkupuuteid olnud. "Minu põllud on tema kopli ääres, päris sageli on hobused aiast jooksu pannud ja seal tatsamas käinud," räägib Nigul. Ta möönab, et on Põtra ka plehku pannud hobustest teavitanud. "Ma olen talle öelnud küll, et vii oma loomad minu põllult ära," ütleb Nigul, kuid lisab, et tegu on äkilise iseloomuga inimesega, kellega riidu kiskuda ei soovi.

Hobuste väljaheited karjakopli kõrval asuval Rein Niguli viljapõllul (pildil).

Põdra naabrimehe Marko sõnul on hobustega probleeme olnud juba aastaid. "Ka minult on tuldud küsima, et kas jooksus olevad loomad on ehk minu jagu," naerab Marko. "Vahel jalutavad loomad minu hoovis, kuid siis ma jälle teavitan naabrimeest ja ta viib loomad koplisse tagasi," nendib ta. Marko sõnutsi on olukord paranenud pärast seda, kui Põder aedikule jämeda trossi ümber pani. "Enne oli olukord ikka hullem. Sageli pidid juhuslikud möödujad hobuseid sõiduteelt ära ajama. Nüüd aga on tõesti paremaks läinud. Eks liiklusõnnetus oli halb juhus," ütleb ta.

Loe veel

Harjumaa veterinaarkeskuse juhataja Vladimir Vahesaar ütleb, et kui eile oli õnnetusse sattunud loomade omaniku mobiiltelefon välja lülitatud ning veterinaarametil temaga kontakti saada ei õnnestunud, siis täna tuli ehmunud peremees ise keskusesse seletuskirja kirjutama. "Tänaseks oleme loomade omanikuga ühendust saanud, temaga kõnelenud ja ettekirjutused teinud. Eeloleval neljapäeval lähevad meie ametnikud kõnealusesse tallu ja tutvuvad loomade tingimustega," ütleb Vahesaar.

Vahesaare sõnutsi lubas hobuste omanik karjakopli veel kord üle vaadata, vajadusel aedikut korrastada ja tugevdada, et tagada alles jäänud loomade ohutus. "Talupidajal on veel kolm hobust. Kindlasti veendume selles, et neil oleks ohutu olla ja et ka saabuva talve jaoks oleks loomadel kindel söödabaas," nentis Vahesaar.

"Praegusel juhul põhjustasid hulkuvad loomad liiklusõnnetuse, kus inimesed küll kannatada ei saanud, kuid surma sai kolm hobust. Seda võib käsitleda ka looma suhtes lubamatu teo toimepanekuna loomapidaja poolt, kelle tõttu loomad hulkuma pääsesid," ütles VTA pressiesindaja Martin Altraja Delfile. See, mis ootab hobuste omanikku ees, selgub menetluse käigus. VTA võtab trahvi määramisel arvesse ka seda, kas talupidaja on neljapäevaks hobuste tingimusi parendanud. "Hetkel on veel vara öelda, mis omanikku ees ootab, aga VTA-l õigus füüsilist isikut sellistel juhtudel trahvida kuni 3000 euroga," lausub Vahesaar.

Delfil ei õnnestunud eile ega täna hobuste omanikuga ühendust saada.